Зарплата и бонусы глав пяти крупнейших банков Уолл-стрит (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America) в 2017 году выросли по итогам пятого года подряд и составили в совокупности рекордные с 2006 года $126 млн, пишет Dow Jones.
Средняя зарплата CEO из "большой пятерки" повысилась до $25,3 млн, продемонстрировав рост на 17% по сравнению с 2016 годом.
В частности, глава Citigroup Майкл Корбат заработал $23 млн, прибавка составила 48%. Его коллега из Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заработал $24 млн, на 9% больше, чем в предыдущем году. Джейми Даймон, CEO и председатель совета директоров JPMorgan Chase, получил $29,5 млн.
Эксперты отмечают, что прошлый год стал успешным для американских банков благодаря росту экономики США, снижению безработицы, смягчению регулирования со стороны надзорных органов и повышению процентных ставок. Вместе с тем многие банки отчитались о чистом убытке из-за списаний, связанных с налоговой реформой.
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