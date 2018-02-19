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Это интересно 19.02.2018 17:20

Главы "большой пятерки" банков Уолл-стрит в 2017г получили рекордную зарплату за 11 лет

Зарплата и бонусы глав пяти крупнейших банков Уолл-стрит (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America) в 2017 году выросли по итогам пятого года подряд и составили в совокупности рекордные с 2006 года $126 млн, пишет Dow Jones.

Средняя зарплата CEO из "большой пятерки" повысилась до $25,3 млн, продемонстрировав рост на 17% по сравнению с 2016 годом.

В частности, глава Citigroup Майкл Корбат заработал $23 млн, прибавка составила 48%. Его коллега из Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заработал $24 млн, на 9% больше, чем в предыдущем году. Джейми Даймон, CEO и председатель совета директоров JPMorgan Chase, получил $29,5 млн.

Эксперты отмечают, что прошлый год стал успешным для американских банков благодаря росту экономики США, снижению безработицы, смягчению регулирования со стороны надзорных органов и повышению процентных ставок. Вместе с тем многие банки отчитались о чистом убытке из-за списаний, связанных с налоговой реформой.

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Тэги: США, БАНКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]