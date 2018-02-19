ЕС готов к ускоренной работе над новым соглашением о партнерстве с Киргизией - Буриан

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков обсудил со специальным представителем Европейского союза Петером Бурианом вопросы сотрудничества, в том числе подготовку нового соглашения о расширенном партнерстве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.
"С.Исаков и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии П.Буриан обсудили приоритетные направления сотрудничества. Стороны подробно обсудили подготовку нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС, второй раунд переговоров по обсуждению которого пройдет в конце февраля ", - рассказал представитель пресс-службы.
С.Исаков в ходе встречи заявил, что правительство определило приоритеты в спектре реформ на ближайшую перспективу. "В первую очередь реформы будут направлены на повышение доходной части бюджета, создание открытой и прозрачной системы государственного управления, в том числе доступности и прозрачности государственных закупок, эффективного государственного аппарата, справедливого налогообложения и сбора таможенных платежей и предупреждение коррупции во всех сферах взаимодействия государства и граждан".
"Мы придаем большое значение вопросу разработки нового соглашения. Правительство готово к проведению переговоров в интенсивном режиме. Уверены, что подписание соглашения позволит вывести наши отношения на новый, более качественный уровень", - сказал он.
П.Буриан со своей стороны отметил высокий уровень проведения президентских выборов в Киргизии в 2017 году, которые прошли с использованием новых технологий и биометрических данных избирателей.
"Мы с восторгом наблюдали за президентскими выборами и дали высокую оценку всему процессу. Десятки стран еще мечтают о такой системе выборов с использованием электроники. Однако вы смогли добиться такого результата меньше чем за три года. Мы готовы к наращиванию и углублению партнерства в рамках правительственных программ. Данные программы являются хорошей почвой для двустороннего сотрудничества и служат для нас направлением для поддержки. Мы, в свою очередь, готовы работать над созданием благоприятной среды для проекта "Таза Коом" (Чистое общество) в сфере подготовки соответствующих кадров в рамках программы Erasmus+, обеспечения дополнительных мощностей в развитии торговли и доступа к правосудию", - заявил П.Буриан.
Он добавил, что, "ЕС также подтверждает готовность к более ускоренному согласованию соглашения. Большая работа уже проведена с обеих сторон. Мы придаем большое значение региональному сотрудничеству и вопросам цифровой повестки страны. Цифровизация создаст прозрачную систему управления, это то, что сегодня нужно бизнесу и инвесторам".
В завершение встречи стороны подробно обсудили проекты, связанные с доступом к чистой питьевой воде, образованием и системой правосудия.
Переговоры между Киргизией ЕС о новом соглашении стартовали в 2017 году. Планируется, что документ заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году.
Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития и другим аспектам двусторонних отношений.
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