Тегеран обеспокоен нелегитимным присутствием США в Сирии - глава МИД Ирана

Присутствие США на территории Сирии незаконно и вызывает серьёзное беспокойство в Тегеране, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"С нашей точки зрения, с вашей точки зрения, те события, которые происходят на территории Сирии, в частности, нелегитимное присутствие США, вызывают очень серьёзную обеспокоенность", - заявил он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Иранский министр выразил надежду на продолжение диалога с российской стороной по этой теме.
"С тем, чтобы те важные договорённости, к которым мы пришли с вами и с Турцией для нахождения политического урегулирования , в дальнейшем были укреплены", - добавил Дж.Зариф.
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