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Дальнее зарубежье 19.02.2018 17:23

Тегеран обеспокоен нелегитимным присутствием США в Сирии - глава МИД Ирана

Присутствие США на территории Сирии незаконно и вызывает серьёзное беспокойство в Тегеране, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"С нашей точки зрения, с вашей точки зрения, те события, которые происходят на территории Сирии, в частности, нелегитимное присутствие США, вызывают очень серьёзную обеспокоенность", - заявил он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иранский министр выразил надежду на продолжение диалога с российской стороной по этой теме.

"С тем, чтобы те важные договорённости, к которым мы пришли с вами и с Турцией для нахождения политического урегулирования , в дальнейшем были укреплены", - добавил Дж.Зариф.

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Тэги: ИРАН, МИД, СИРИЯ, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]