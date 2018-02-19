Тегеран обеспокоен нелегитимным присутствием США в Сирии - глава МИД Ирана

Присутствие США на территории Сирии незаконно и вызывает серьёзное беспокойство в Тегеране, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"С нашей точки зрения, с вашей точки зрения, те события, которые происходят на территории Сирии, в частности, нелегитимное присутствие США, вызывают очень серьёзную обеспокоенность", - заявил он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иранский министр выразил надежду на продолжение диалога с российской стороной по этой теме.

"С тем, чтобы те важные договорённости, к которым мы пришли с вами и с Турцией для нахождения политического урегулирования , в дальнейшем были укреплены", - добавил Дж.Зариф.