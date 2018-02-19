airBaltic с мая возобновит сезонные полеты по маршруту Рига-Баку-Рига

Авиакомпания airBaltic со 2 мая возобновит сезонные полеты по направлению Рига-Баку-Рига, отмечается в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«В рамках летнего расписания airBaltic со 2 мая возобновит выполнение рейсов по маршруту Рига-Баку-Рига. Полеты будут выполняться до 25 октября», - отмечается в информации.

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям).

Полеты будут осуществляться на современных лайнерах "Bombardier CS300" и "Boeing 737".

Н.Аббасова