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Транспорт и связь 19.02.2018 17:29

airBaltic с мая возобновит сезонные полеты по маршруту Рига-Баку-Рига

Авиакомпания airBaltic со 2 мая возобновит сезонные полеты по направлению Рига-Баку-Рига, отмечается в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«В рамках летнего расписания airBaltic со 2 мая возобновит выполнение рейсов по маршруту Рига-Баку-Рига. Полеты будут выполняться до 25 октября», - отмечается в информации.

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям).

Полеты будут осуществляться на современных лайнерах "Bombardier CS300" и "Boeing 737".

Н.Аббасова

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Тэги: AIRBALTIC, РЕЙСЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]