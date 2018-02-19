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Это интересно 19.02.2018 17:30

Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины

Некоторые рестораны быстрого питания сети KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса, которое составляет основную часть их меню.

Точки питания закрылись в ряде районов Лондона, в Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких регионах страны.

В Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из которых около 80% работают по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу, сообщает BBC.

На прошлой неделе KFC поменяла контрагента, и теперь куриное мясо в рестораны страны доставляет логистическая компания DHL. Дефицит курятины начался именно после смены поставщика, признают в KFC.

"Недавно мы начали работу с новым партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста - доставлять курятину в 900 ресторанов по всей Британии довольно-таки сложно!" - говорят в KFC.

В DHL извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат свыше 45 тыс. ресторанов в 135 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, KFC, КУРЯТИНА, ДЕФИЦИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]