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Регион 19.02.2018 17:31

Лавров намерен обсудить с Зарифом СВПД, Сирию и сотрудничество по Каспию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении обсудить со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом региональную повестку дня, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Сегодняшняя встреча дает хорошую возможность продолжить обмен мнениями по вопросам региональной повести дня, включая ситуацию с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, совместные усилия по содействию урегулирования конфликта в Сирии и, конечно же, по вопросам каспийского сотрудничества", - сказал С.Лавров, открывая переговоры с Д.Зарифом.

Министр отметил, что "в нынешней обстановке, которая весьма и весьма накалена, очень важно сохранять каналы широкого общения в представлении наших точек зрения на многогранные процессы, которые в этом регионе (Ближневосточном) происходят и которые вызывают тревогу, и требуют, конечно же, объединения усилий для выработки общеприемлемых решений".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]