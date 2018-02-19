Лавров намерен обсудить с Зарифом СВПД, Сирию и сотрудничество по Каспию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении обсудить со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом региональную повестку дня, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
"Сегодняшняя встреча дает хорошую возможность продолжить обмен мнениями по вопросам региональной повести дня, включая ситуацию с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, совместные усилия по содействию урегулирования конфликта в Сирии и, конечно же, по вопросам каспийского сотрудничества", - сказал С.Лавров, открывая переговоры с Д.Зарифом.
Министр отметил, что "в нынешней обстановке, которая весьма и весьма накалена, очень важно сохранять каналы широкого общения в представлении наших точек зрения на многогранные процессы, которые в этом регионе (Ближневосточном) происходят и которые вызывают тревогу, и требуют, конечно же, объединения усилий для выработки общеприемлемых решений".
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