Путин подписал закон о льготах по НДФЛ для спортсменов-инвалидов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских спортсменов-инвалидов, не принимавших участия в Паралимпийских играх, но участвующих в открытых всероссийских спортивных соревнованиях.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.
Проектом закона вносятся поправки в Налоговый кодекс в части освобождения спортсменов, участвующих в открытых всероссийских соревнованиях, от НДФЛ.
В пояснительной записке к законопроекту указывалось: "В настоящее время из-за позиции Международного паралимпийского комитета по девяти видам спорта, находящимся под его управлением (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд-кросс, хоккей-следж, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба), российские спортсмены-инвалиды не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах Европы, чемпионатах и кубках мира, что не позволяет им получать материальное вознаграждение".
В документе уточняется, что в связи с этим планируется проводить открытые всероссийские спортивные соревнования по девяти видам спорта, находящимся под управлением Международного паралимпийского комитета, включенным в программы чемпионатов мира и Европы.
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