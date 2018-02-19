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СНГ 19.02.2018 20:03

Путин подписал закон о льготах по НДФЛ для спортсменов-инвалидов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских спортсменов-инвалидов, не принимавших участия в Паралимпийских играх, но участвующих в открытых всероссийских спортивных соревнованиях.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Проектом закона вносятся поправки в Налоговый кодекс в части освобождения спортсменов, участвующих в открытых всероссийских соревнованиях, от НДФЛ.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось: "В настоящее время из-за позиции Международного паралимпийского комитета по девяти видам спорта, находящимся под его управлением (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд-кросс, хоккей-следж, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба), российские спортсмены-инвалиды не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах Европы, чемпионатах и кубках мира, что не позволяет им получать материальное вознаграждение".

В документе уточняется, что в связи с этим планируется проводить открытые всероссийские спортивные соревнования по девяти видам спорта, находящимся под управлением Международного паралимпийского комитета, включенным в программы чемпионатов мира и Европы.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТСМЕНЫ, ИНВАЛИДЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]