Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1108 RUR   0.0301 GBR   2.3855 TRY   0.4536

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 19.02.2018 20:14

Директор Всемирной продовольственной программы ООН пожаловался главе МЧС РФ на нехватку $3 млрд

Руководство Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН намерено активнее сотрудничать с МЧС России по оказанию гуманитарной помощь различным странам мира, заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли.

"Гуманитарный кризис, который мы наблюдаем сегодня - самый тяжелый за всю историю существования нашей организации", - сказал Д.Бизли на встрече в Москве с главой МЧС Владимиром Пучковым.

Он выразил надежду, что сотрудничество между ВПП ООН и МЧС России продолжится. "Мы надеемся, что благодаря МЧС России мы сможем еще более активно оказывать гуманитарную помощь и поддержку населению нуждающихся стран", - заявил он.

Д.Бизли в беседе с В.Пучковым также сообщил, что ежегодный бюджет ВПП ООН составляет $6 млрд и этих денег не хватает для оказания помощи всем нуждающимся странам.

"Нам не хватает еще около $3 млрд, и мы были бы очень признательны чтобы МЧС оказала любую помощь организации. Это может быть поставка зерна, финансирование, поставка автомобильной техники и другой вклад", - сказал Д.Бизли.

В свою очередь В.Пучков отметил, что МЧС России считает, что роль ВПП ООН в мире должна возрастать.

"Необходимо усилить работу по всем направлениям сотрудничества. МЧС в плане своей компетенции поддерживает ваши предложения по увеличению бюджетирования", - сказал министр.

В то же время, по его словам, одновременно нужно повысить эффективность трат. "Необходимо чтобы каждый затраченный цент, доллар обязательно доходил до нуждающихся", - подчеркнул министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЧС, ООН, ПРОДПРОГРАММА


Похожие новости


Самолет МЧС со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна с 21 рыбаком Путин отмечает высокие профессиональные качества российских спасателей Путин поручает главе МЧС вылететь к месту аварии на руднике в Якутии и возглавить комиссию по ликвидации последствий ЧС Глава МЧС РФ назвал недопустимой ситуацию, когда выплаты распределяются по управленческим подразделениям, а боевой состав не получает доплат Путин произвел кадровые изменения в руководстве МЧС Государство продолжит оказывать всю необходимую поддержку МЧС - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]