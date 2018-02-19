Директор Всемирной продовольственной программы ООН пожаловался главе МЧС РФ на нехватку $3 млрд

Руководство Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН намерено активнее сотрудничать с МЧС России по оказанию гуманитарной помощь различным странам мира, заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли.
"Гуманитарный кризис, который мы наблюдаем сегодня - самый тяжелый за всю историю существования нашей организации", - сказал Д.Бизли на встрече в Москве с главой МЧС Владимиром Пучковым.
Он выразил надежду, что сотрудничество между ВПП ООН и МЧС России продолжится. "Мы надеемся, что благодаря МЧС России мы сможем еще более активно оказывать гуманитарную помощь и поддержку населению нуждающихся стран", - заявил он.
Д.Бизли в беседе с В.Пучковым также сообщил, что ежегодный бюджет ВПП ООН составляет $6 млрд и этих денег не хватает для оказания помощи всем нуждающимся странам.
"Нам не хватает еще около $3 млрд, и мы были бы очень признательны чтобы МЧС оказала любую помощь организации. Это может быть поставка зерна, финансирование, поставка автомобильной техники и другой вклад", - сказал Д.Бизли.
В свою очередь В.Пучков отметил, что МЧС России считает, что роль ВПП ООН в мире должна возрастать.
"Необходимо усилить работу по всем направлениям сотрудничества. МЧС в плане своей компетенции поддерживает ваши предложения по увеличению бюджетирования", - сказал министр.
В то же время, по его словам, одновременно нужно повысить эффективность трат. "Необходимо чтобы каждый затраченный цент, доллар обязательно доходил до нуждающихся", - подчеркнул министр.
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