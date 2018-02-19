ЕС призывает стороны к сдержанности в связи с военными инцидентами вокруг Газы

Эскалация военных инцидентов в Газе и вокруг нее в ответ на теракты в минувшую субботу, в результате которых пострадали четыре израильских солдата, вызывает серьезную озабоченность, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Ракетные атаки боевиков из Газы против Израиля неприемлемы и должны быть прекращены. Европейский союз признает законную обеспокоенность Израиля состоянием безопасности. Чрезвычайно важно, чтобы ситуация не обострилась еще больше, и чтобы все стороны действовали сдержанно", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем отмечается, что последние события подчеркивают необходимость политического решения для сектора Газа в контексте перспективы решения израильско-палестинского конфликта через сосуществование двух государств.

"Все террористические группы в Газе должны разоружиться. Все палестинские группировки должны активизировать свои усилия с тем, чтобы Палестинская администрация могла полностью контролировать Газу, и ей необходимо противостоять действиям вредителей", - призывают в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС выражается готовность Евросоюза поддерживать продолжающиеся усилия Египта по содействию полному осуществлению Каирского соглашения от октября 2017 года.