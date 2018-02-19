Баку и Москва считают необходимым продолжить процесс сокращения добычи нефти для сохранения стабильности на рынке нефти

Главы Минэнерго Азербайджан и России Парвиз Шахбазов и Александр Новак отмечают необходимость продолжения процесса сокращения добычи нефти с целью сохранения стабильности на нефтяном рынке.

Министры в понедельник в Москве обсудили результаты сотрудничества в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана

«П.Шахбазов и А.Новак отметили эффект от исполнения договоренностей в рамках ОПЕК+ в появлении баланса спроса-предложения на рынке нефти и в стабилизации цен. Министры также отметили необходимость продолжения процесса сокращения добычи нефти, для сохранения стабильности на нефтяном рынке», - отмечается в информации.

Кроме того, в ходе встречи отмечалось, что продолжение работы над механизмом длительного сотрудничества со странами, присоединившимися к соглашению по сокращению добычи нефти между ОПЕК и ОПЕК+, также способствует укреплению стабильности на нефтяном рынке.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. При этом Азербайджан обязался сократить ежесуточный объем добычи нефти на 35 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Н.Аббасова





