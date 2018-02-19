Кабмин Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства энергетики

Кабинет министров Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства энергетики.

Согласно постановлению кабмина, коллегия Минэнерго будет состоять из 9 человек.

Председателем коллегии является министр энергетики Азербайджана.

Б.Рустамбеков