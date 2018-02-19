Кабмин Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства энергетики

Кабинет министров Азербайджана утвердил новый состав коллегии министерства энергетики.
Согласно постановлению кабмина, коллегия Минэнерго будет состоять из 9 человек.
Председателем коллегии является министр энергетики Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Туркменистан обсудили статус Каспия и развития сотрудничества в сфере энергетики
Министр обороны Ирана 21-22 февраля посетит с визитом Азербайджан
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Иордании и генконсула в грузинский Батуми
Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины
Главы "большой пятерки" банков Уолл-стрит в 2017г получили рекордную зарплату за 11 лет
Скончался глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
ЕС готов к ускоренной работе над новым соглашением о партнерстве с Киргизией - Буриан
В "списке 13 россиян" нет конкретных фактов и форм вмешательства Москвы в американские выборы, отмечает Лавров
Полиция Латвии расследует дело о вымогательстве взятки у совладельца Norvik banka Гусельникова
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Компания Bakcell завершила отбор проектов для разработки в рамках программы AppLab
В Баку прошел вечер, посвященный «серебряному веку русской поэзии»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»