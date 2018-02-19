Баку и Москва обсуждают создание энергетического кольца Россия-Азербайджан-Грузия

Азербайджан и Россия договорились о проведении в ближайшее время заседания рабочей группы по вопросам строительства второй межгосударственной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) «Яшма-Дербент», говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и глава Минэнерго России Александр Новак в понедельник в Москве обсудили вопросы расширения энергообмена между двумя странами и строительства второй воздушной ЛЭП «Яшма-Дербент», играющей важную роль в создании энергетического коридора «Север-Юг». По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении заседания рабочей группы (по данному вопросу (ИФ-Аз) в ближайшее время», - отмечается в информации.

Кроме того, стороны обсудили возможности комплексного изучения гидроэнергетических ресурсов реки Самур и перспективы строительства ГЭС.

Министры также отметили заинтересованность в создании энергетического кольца Россия-Азербайджан-Грузия-Россия и отметили необходимость проведения встречи по данному вопросу в трехстороннем формате.

Н.Аббасова