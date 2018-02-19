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Дальнее зарубежье 19.02.2018 18:10

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в сирийском Африне и Идлибе со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора в понедельник", - говорится в сообщении.

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Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]