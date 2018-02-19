Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в сирийском Африне и Идлибе со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора в понедельник", - говорится в сообщении.