Глава МИД Ирана заявил об опасности для Турции нелигитимного присутствия США в Сирии

Нелегитимное присутствие США в Сирии опасно для Турции, считает глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Нелегитимное присутствие Соединенных Штатов является очень большой опасностью даже для безопасности их союзников, в том числе и Турции", - сказал Дж.Зариф журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.