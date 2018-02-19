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Карабахский конфликт 19.02.2018 18:57

Война в зоне карабахского конфликта может начаться "в любой момент" – глава Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов не исключает возобновление войны на линии карабахского фронта в любой момент.

З.Гасанов принял в понедельник в Баку спецпосланника Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.

«З.Гасанов отметил, что две вооруженные армии стоят друг против друга на линии фронта и не исключил возобновления войны в любой момент», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Азербайджанский министр обратил внимание своего собеседника на тот факт, что признанные международным сообществом территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, а переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным.

«Министр отметил, что вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложили усилия для полного решения конфликта, занялись коренным устранением причин его возникновения»,- отмечается в сообщении.

Т.Клаар, в свою очередь, отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности на Южном Кавказе, подчеркнул приверженность Европейского Союза продолжению переговоров.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ВОЙНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]