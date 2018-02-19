Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов не исключает возобновление войны на линии карабахского фронта в любой момент.

З.Гасанов принял в понедельник в Баку спецпосланника Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.

«З.Гасанов отметил, что две вооруженные армии стоят друг против друга на линии фронта и не исключил возобновления войны в любой момент», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Азербайджанский министр обратил внимание своего собеседника на тот факт, что признанные международным сообществом территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, а переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным.

«Министр отметил, что вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложили усилия для полного решения конфликта, занялись коренным устранением причин его возникновения»,- отмечается в сообщении.

Т.Клаар, в свою очередь, отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности на Южном Кавказе, подчеркнул приверженность Европейского Союза продолжению переговоров.

Ф.Исазаде