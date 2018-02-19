Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Иордании и генконсула в грузинский Батуми

Президент Ильхам Алиев назначил Расима Рзаев послом Азербайджана в Иордании, сообщает сайт главы государства.

Кроме этого, президент назначил Парвиза Исмаилзаде генеральным консулом Азербайджана в Батуми (Грузия).

Соответствующие распоряжения И.Алиев подписал в понедельник.

Ф.Исазаде