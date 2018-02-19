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Внешняя политика 19.02.2018 19:11

Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Иордании и генконсула в грузинский Батуми

Президент Ильхам Алиев назначил Расима Рзаев послом Азербайджана в Иордании, сообщает сайт главы государства.

Кроме этого, президент назначил Парвиза Исмаилзаде генеральным консулом Азербайджана в Батуми (Грузия).

Соответствующие распоряжения И.Алиев подписал в понедельник.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДИПЛОМАТЫ, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]