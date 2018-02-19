Министр обороны Ирана 21-22 февраля посетит с визитом Азербайджан

Министр обороны Ирана генерал-майор Амир Хатами 21-22 февраля совершит визит в Баку, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Делегация во главе с министром обороны Ирана генерал-майором Амиром Хатами 21 февраля прибудет в Баку", - отмечается в сообщении ведомства.

В рамках визита, иранская делегация проведет встречи в министерстве обороны и других госструктурах Азербайджана.

"Визит завершится 22 февраля", - отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде