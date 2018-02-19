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Внешняя политика 19.02.2018 19:19

Министр обороны Ирана 21-22 февраля посетит с визитом Азербайджан

Министр обороны Ирана генерал-майор Амир Хатами 21-22 февраля совершит визит в Баку, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Делегация во главе с министром обороны Ирана генерал-майором Амиром Хатами 21 февраля прибудет в Баку", - отмечается в сообщении ведомства.

В рамках визита, иранская делегация проведет встречи в министерстве обороны и других госструктурах Азербайджана.

"Визит завершится 22 февраля", - отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]