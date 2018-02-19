Президент Алиев поручил выделить $88 млн на строительство новой автодороги до границы с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству автомобильных дорог (ГААД) 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиева (в 40 км от Баку) до границы с РФ.
И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.
В распоряжении отмечается, что новая автодорога будет частью автомагистрали Баку-Г уба-Граница РФ и международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.
Ф.Исазаде
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