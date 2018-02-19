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Транспорт и связь 19.02.2018 19:23

Президент Алиев поручил выделить $88 млн на строительство новой автодороги до границы с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству автомобильных дорог (ГААД) 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиева (в 40 км от Баку) до границы с РФ.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что новая автодорога будет частью автомагистрали Баку-Г уба-Граница РФ и международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]