Президент Алиев поручил выделить $88 млн на строительство новой автодороги до границы с РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству автомобильных дорог (ГААД) 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиева (в 40 км от Баку) до границы с РФ.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что новая автодорога будет частью автомагистрали Баку-Г уба-Граница РФ и международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.

Ф.Исазаде