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19.02.2018 20:03

В Азербайджане с 1 марта увеличиваются размеры пенсий для инвалидов войны и событий 20 Января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжения о повышении с 1 марта 2018 года на 10% размера ежемесячных пенсий для нескольких групп населения.

В частности, на 10% повышается размер пенсий для лиц, ставших инвалидами в результате событий 20 Января 1990 года; для ветеранов войны; для семей-шехидов.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]