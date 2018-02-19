В Азербайджане с 1 марта увеличиваются размеры пенсий для инвалидов войны и событий 20 Января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжения о повышении с 1 марта 2018 года на 10% размера ежемесячных пенсий для нескольких групп населения.

В частности, на 10% повышается размер пенсий для лиц, ставших инвалидами в результате событий 20 Января 1990 года; для ветеранов войны; для семей-шехидов.

Ф.Исазаде