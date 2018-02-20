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Дальнее зарубежье 20.02.2018 16:02

Молдавия, Венесуэла и ближневосточный мирный процесс будут главными вопросами повестки Совета ЕС 26 февраля

Пресс-служба Совета ЕС опубликовала проект повестки дня заседания совета на уровне глав МИД 26 февраля.

Совещание, как и обычно, начнется с рассмотрения актуальных вопросов международной политики, охватывающего наиболее важные текущие дела, отмечается в документе.

Затем внимание министров иностранных дел сосредоточится на Молдавии. Главы МИД обменяются мнениями по ситуации в стране. Дискуссия также будет посвящена реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обязательствам ЕС по развитию страны и перспективам на будущее до следующих парламентских выборов.

Ожидается также обсуждение роли Молдавии в программе ЕС "Восточное партнерство" и ее участия в сфере безопасности. Совет ЕС примет заключения по Молдавии.

Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Венесуэле. В проекте повестки отмечается, что она продолжает оставаться сложной. Совет рассмотрит последние события в стране и обсудит запланированные на 22 апреля президентские выборы.

Среди важнейших тем заседания - ближневосточный мирный процесс. Главы МИД стран ЕС продолжат изучать пути к решению израильско-палестинского конфликта через сосуществование двух государств.

Это обсуждение будет предшествовать рабочему обеду министров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Элараби и министрами иностранных дел, входящими в комитет ЛАГ по последующим действиям (Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Палестинская администрация). В центре внимания будет возрождение ближневосточного мирного процесса.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, МИД, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]