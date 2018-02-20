Экс-директор национальной разведки США предостерегает Вашингтон от превентивного удара по КНДР

Бывший директор Национальной разведки США Деннис Блэр заявил, что возможный превентивный удар США по КНДР для уничтожения ее ядерного арсенала имеет небольшие шансы на успех.

"С учетом всех туннелей, которые у них (КНДР - ИФ) есть, с учетом всех трудностей для разведывательной деятельности в этой стране, я не думаю, что при ударе США и Южной Кореи была бы большая возможность для уничтожения всего их ядерного арсенала; и потом вы оставили бы их не только с ядерным оружием, но и с чувством обиды", - сказал Д.Блэр британскому изданию "Гардиан".

Он подчеркнул, что если северокорейское руководство почувствует угрозу будущего вторжения в КНДР, ситуация может лишь ухудшиться.

Д.Блэр также высказался против непредсказуемости в политике по отношению к КНДР. "Я думаю, что использование непредсказуемости как нашего преимущества при ведении дел с Северной Кореей намного опаснее, чем предсказуемость", - отметил он.

В то же время он заявил, что Вашингтону необходимо быть готовым к военному ответу в случае нападения КНДР на США или их союзников в регионе.

Он также призвал вместо военного решения проблемы КНДР уделять больше внимания информационным кампаниям для противодействия северокорейской пропаганде и раскола северокорейских элит.

Д.Блэр был директором Национальной разведки США с января 2009 года по май 2010 года. Ранее он занимал ряд командных должностей в Совете национальной безопасности, был заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов и главой Тихоокеанского командования США. В настоящий момент, отмечает "Гардиан", Д.Блэр - председатель правления американо-японского аналитического центра Sasakawa Peace Foundation.