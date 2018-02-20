Латвийский регулятор рассчитывает в середине марта определиться с допмерами в отношении ABLV Bank

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии планирует в середине марта определиться с вопросом, нужны ли дополнительные меры в отношении ABLV Bank, который с 18 февраля работает с ограничениями, сообщил председатель КРФК Петерс Путниньш в эфире Латвийского телевидения.
По его словам, КРФК в основном были известны факты, изложенные в докладе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, но часть информации была новой.
По большей части информации КРФК проводила собственные расследования, по итогам которых банк подвергся серьезным санкциям. За три года банк оштрафован в целом более чем на 3 млн евро, а также вынужден был вложить в улучшение системы внутреннего контроля более 20 млн евро.
"В последние годы мы усиленно работали над тем, чтобы устранить риски отмывания денег в ABLV Bank", - утверждает П.Путниньш.
Что же касается действий банка, которые упомянуты в докладе FinCEN, но ранее не были известны КРФК, то по ним нужно получить доказательства. Комиссия рассчитывает получить информацию до начала марта, и в середине марта станет более или менее ясно, нужны ли дальнейшие меры и привлечение других государственных органов, отметил глава регулятора.
"Перед тем, как предъявлять кому-то претензии, мы должны быть полностью уверены в том, что это произошло", - сказал П.Путниньш.
Как сообщил руководитель по коммуникациям группы ABLV Артур Эглитис, банк, как и ранее, будет сотрудничать с КРФК и предоставлять всю необходимую информацию.
Ранее сообщалось, что власти США обвинили ABLV Bank, один из крупнейших банков страны, в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованного 13 февраля американским Минфином. ABLV Bank обвиняется в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.
Банк, со своей стороны, заявил, что доклад FinCEN Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации. Несмотря на это, Европейский центробанк (EЦБ) ввел ограничения на его операции. В течение недели после сообщения FinCEN из ABLV Bank изъято 600 млн евро. Чтобы добиться отмены установленных ограничений, 20 февраля представители банка представят руководству ЕЦБ и КРФК план стабилизации ситуации.
Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в ABLV Bank нарушения.
ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.
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