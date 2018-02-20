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Дальнее зарубежье 20.02.2018 16:45

ЕС может ввести ответные меры, если американские ограничения на импорт стали и алюминия затронут компании союза - СМИ

Евросоюз в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов, если запланированные Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, сообщила во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По данным издания, штрафные пошлины могут быть введены на самый широкий перечень американских продуктов - от апельсинового сока до мотоциклов и виски.

По словам собеседников газеты, во главе списка Еврокомиссии - сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. При этом европейцы хотят усилить чувствительность ответных мер тем, что удар предполагается нанести по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа.

Речь идет, в частности о мотоциклах, поскольку головной офис Harley Davidson находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер Палаты представителей Пол Райан, отмечает радиостанция "Дойче велле".

В список Еврокомиссии включен и виски Bourbon, который производится, в основном, в Теннесси и Кентукки - на родине соратника Д.Трампа Митча Макконнелла, являющегося лидером республиканского большинства в Сенате.

В конце прошлой недели министр торговли США Уилбур Росс предложил ввести широкомасштабные протекционистские пошлины на поставки алюминия и стали из 14 стран, чтобы защитить "национальную безопасность США".

У.Росс предложил три различных варианта: увеличить ввозную пошлину в размере не менее 24% для всех стран, либо повысить тариф по меньшей мере до 53% на импорт из 12 стран - РФ, Китая, Бразилии, Коста-Рики, Египта, Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Таиланда, Турции и Вьетнама. В качестве третьего варианта предлагается введение "квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в 2017 году", напоминает радиостанция.

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Тэги: ЕС, США, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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