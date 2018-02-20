Посол Египта в Баку завершила дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Египта в Баку Сусан Джамиль в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджане.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по предстоящей 5-6 апреля в Баку министерской конференции стран-участниц движения неприсоединения и председательству Азербайджана в этой организации в период 2019-2022 гг.", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме того, Э.Мамедъяров и С.Джамиль выразили уверенность в том, что предстоящее заседание совместной межправительственной комиссии (21-22 февраля 2018 года в Каире) внесет вклад в развитие торгово-экономических отношений.

Ф.Исазаде