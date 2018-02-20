Владельцам карт ВТБ (Азербайджан) доступны переводы средств на карты других банков страны

ВТБ (Азербайджан) предлагает своим клиентам новую услугу по денежным переводам. Теперь владельцы карт банка могут переводить средства посредством банкоматов ВТБ (Азербайджан) со своей карты на карту любого местного банка. Основным преимуществом этой услуги является то, что перевод возможен даже на карты банков, обслуживаемые разными процессинговыми компаниями - вне Азерикард (Милликарт и пр.).
Воспользоваться услугой могут держатели всех карт банка ВТБ (Азербайджан). Переводы можно осуществить в манатах, долларах, евро и рублях. При одинаковой валюте карт отправителя и получателя сумма операций не ограничена. В случае различных валют максимальная сумма перевода составляет 1 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте). Комиссия за перевод составляет 1% (мин. 2 AZN/USD/EUR,100 RUB) от суммы перевода.
Перевод производится мгновенно – в течение нескольких минут денежные средства станут доступны получателю перевода.
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