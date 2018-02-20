Лавров считает очевидной бесперспективность попыток США усиливать военное давление на афганскую оппозицию

Попытки США наращивать военно-силовое давление на вооруженную оппозицию в Афганистане бесперспективны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Многолетнее военное присутствие США и НАТО не принесло афганцам мира и стабильности. Более того, недавно представленная американской администрацией стратегия по Афганистану сфокусирована на наращивании военно-силового давления на вооруженную оппозицию, хотя бесперспективность такого подхода Москве, как и Исламабаду, очевидна", - сказал С.Лавров на брифинге по итогам переговоров с пакистанским коллегой.
Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил "обоюдную озабоченность в связи с деградацией ситуации в сфере безопасности в Афганистане, ростом террористической активности, наркоугрозы, которая никуда не исчезает, и укреплением позиций ИГИЛ на севере и востоке этой страны".
"Мы исходим из необходимости скорейшего запуска в Исламской Республике Афганистан процесса национального примирения при лидирующей роли самих афганцев и при учете интересов государств региона", - подчеркнул С.Лавров.
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