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Дальнее зарубежье 20.02.2018 17:16

Лавров считает очевидной бесперспективность попыток США усиливать военное давление на афганскую оппозицию

Попытки США наращивать военно-силовое давление на вооруженную оппозицию в Афганистане бесперспективны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Многолетнее военное присутствие США и НАТО не принесло афганцам мира и стабильности. Более того, недавно представленная американской администрацией стратегия по Афганистану сфокусирована на наращивании военно-силового давления на вооруженную оппозицию, хотя бесперспективность такого подхода Москве, как и Исламабаду, очевидна", - сказал С.Лавров на брифинге по итогам переговоров с пакистанским коллегой.

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил "обоюдную озабоченность в связи с деградацией ситуации в сфере безопасности в Афганистане, ростом террористической активности, наркоугрозы, которая никуда не исчезает, и укреплением позиций ИГИЛ на севере и востоке этой страны".

"Мы исходим из необходимости скорейшего запуска в Исламской Республике Афганистан процесса национального примирения при лидирующей роли самих афганцев и при учете интересов государств региона", - подчеркнул С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]