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Регион 20.02.2018 17:44

Более 5 тыс. человек пришли на похороны прихожанок, погибших в Кизляре от рук бандита

Траурная церемония прощания с пятью погибшими в ходе преступного акта женщинами прошла 20 февраля в Кизляре (Дагестан), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города.

"На похороны прибыли жители Кизлярского, Тарумовского районов, из Махачкалы, Кизилюрта, Хасавюрта и других городов и районов - всего более 5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Похороны состоялись на территории Храма Георгия Победоносца, где 18 февраля, в Прощеное воскресенье, было совершено вооруженное нападение на прихожанок.

В результате преступления погибли пять женщин. Еще две женщины, а также полицейский и боец Росгвардии попали в больницу.

Как сообщалось ранее, женщин было решено похоронить на территории храма как принявших мученическую смерть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, КИЗЛЯР, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]