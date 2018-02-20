Более 5 тыс. человек пришли на похороны прихожанок, погибших в Кизляре от рук бандита

Траурная церемония прощания с пятью погибшими в ходе преступного акта женщинами прошла 20 февраля в Кизляре (Дагестан), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города.

"На похороны прибыли жители Кизлярского, Тарумовского районов, из Махачкалы, Кизилюрта, Хасавюрта и других городов и районов - всего более 5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Похороны состоялись на территории Храма Георгия Победоносца, где 18 февраля, в Прощеное воскресенье, было совершено вооруженное нападение на прихожанок.

В результате преступления погибли пять женщин. Еще две женщины, а также полицейский и боец Росгвардии попали в больницу.

Как сообщалось ранее, женщин было решено похоронить на территории храма как принявших мученическую смерть.