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Регион 20.02.2018 16:25

Власти Турции хотят легализовать химическую кастрацию педофилов

Власти Турции рассматривают законопроект, предполагающий применение химической кастрации в отношении педофилов, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля.

В случае реализации планов правительства, турецкие суды смогут определять, стоит ли применять химическую кастрацию в отношении лиц, осужденных за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Минюст Турции отметил, что таким образом правительство попытается "устранить сексуальные влечения" педофилов.

АП напоминает, что накануне турецкие власти создали специальный комитет по борьбе со случаями сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПЕДОФИЛЫ, КАСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]