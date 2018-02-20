Лавров: США и НАТО отрицают присутствие ИГ в Афганистане, по данным РФ, там более тысячи боевиков из САР и Ирака
Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Москву тревожит рост числа в Афганистане сторонников ИГИЛ из Сирии и Ирака и факт отрицания этого США и их союзниками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это нас тревожит. Тревожит нас и то, что, к сожалению, военные США и НАТО, которые присутствуют в Афганистане, пытаются эти факты замалчивать, отрицать и всячески представлять дело таким образом, что это не очень соответствует истине", - сказал С.Лавров на брифинге во вторник в Москве по итогам переговоров с пакистанским коллегой.
Он отметил, что, по российским и пакистанским данным, "эти факты есть". "Это игиловское присутствие на севере и на востоке Афганистана достаточно серьезное, это уже более тысячи человек, тысячи бандитов. Это присутствие растет", - сказал С.Лавров.
По его словам, такое присутствие террористов носит прямую угрозу как центральноазиатским соседям, так и самой России.
"В контексте тех угроз буквально на границе с нашими центральноазиатскими соседями это повышает риски проникновения террористов и в Центральную Азию и оттуда не так сложно пробраться и в Россию дальше", - подчеркнул глава МИД РФ.
В этой связи, по его словам, обе стороны исходят из необходимости "активизировать усилия по недопущению такого развития событий". "В Шанхайской организации сотрудничества теперь с полноправным членством Индии и Пакистана представлены все ключевые соседи Афганистана, да и сам Афганистан в качестве наблюдателя в ШОС участвует", - добавил С.Лавров.
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