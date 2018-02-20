Евросоюз призывает Минск к продолжению реформирования избирательного процесса в стране

В ходе местных выборов в Белоруссии 18 февраля остался без внимания ряд системных недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы после предыдущей избирательной кампании, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, не был также учтен ряд ключевых рекомендаций этих двух организаций, хотя данные выборы и стали "возможностью повысить легитимность местных представителей в стране".

"Европейский союз продолжает ожидать от белорусских властей безотлагательного возобновления работы по серьезной и всеобъемлющей реформе избирательного закона и процесса", - отмечается в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В ЕС считают, что такая реформа должна быть предпринята как можно скорее до следующих выборов, а процесс реформирования должен быть прозрачным и всеобъемлющим. В этом в Брюсселе также видят дополнительный шаг на пути к полному раскрытию потенциала отношений между ЕС и Белоруссией.

"Европейский союз готов помочь Белоруссии в ее усилиях по приведению своего избирательного процесса в соответствие с обязательствами перед ОБСЕ и другими международными стандартами демократических выборов", - заявил представитель ЕВС.