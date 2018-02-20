Азербайджан увеличил в 2017 году импорт минеральных удобрений на 8%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в 2017 году составил 180,5 тыс. тонн, что на 8,2% больше показателя 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

"Общая стоимость импортированных в страну в 2017 году минеральных удобрений составила $54 млн 373,4 тыс. (рост на 5,3%)", - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в 2017 году в Азербайджан было импортировано 30 тыс. 504,6 тонн цемента и цементного клинкера (спад на 91,9%) на сумму $6 млн 966,4 тыс. (спад на 61,1%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 35 тыс. 938,5 тонн (рост на 4,5%) на сумму $42 млн 822 тыс. (рост на 8,8%).

По данным статистики, за отчетный период в страну было ввезено 307,4 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 5,6%) на $194 млн 429,7 тыс., брусков из черных металлов – 108,1 тыс. тонн (рост на 10,7%) на $56 млн 617,5 тыс., угольников из черных металлов – 34 тыс. 687,3 тонн (рост на 22,2%) на $26 млн 335,5 тыс., труб из черных металлов – 135,9 тыс. тонн (спад на 41,8%) на $255 млн 479,1 тыс.

Б.Рустамбеков