Ирак рассматривает присутствие Турции на территории своей страны как оккупацию - посол в РФ

Багдад выразил протест по поводу присутствия Турции на территории своей страны, рассматривает это как оккупацию, заявил во вторник посол Ирака в РФ Хайдар Хади.
"Ирак рассматривает это (присутствие Турции - ИФ) как оккупацию, мы выразили протест", - заявил он на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что Лига арабских государств поддержала этот протест.
Говоря о присутствии американцев в Ираке, Х.Хади подчеркнул, что там находятся советники, эксперты, в том числе и из Канады, России.
Комментируя ситуацию вокруг сирийского урегулирования он заявил, что в Багдаде положительно оценивают состоявшийся в конце января в Сочи Конгресс нацдиалога Сирии. "Этот конгресс стал положительным шагом", - сказал посол.
По его словам, Россия впервые смогла собрать "представителей всех слоёв сирийского общества".
Х.Хади подчеркнул, что Багдад считает диалог единственным путём урегулирования сирийского конфликта "Мы поддерживаем любые усилия для политического решения этого вопроса", - добавил дипломат.
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