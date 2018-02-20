Россия признает как озабоченность Турции в связи с ситуацией в Сирии, так и чаяния курдов - Лавров

Москва признает озабоченность Турции, связанную с ситуацией в Сирии, а также проблемы курдов, но призывает не спекулировать на этой теме, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы признаем - и об этом говорилось в астанинском формате, в том числе на уровне президентов России, Турции и Ирана, - озабоченность Турции в контексте того, что происходит в Сирии и по ее периметру, и конечно, мы признаем чаяния курдов", - подчеркнул министр.

"Но вот чего мы не признаем и против чего мы выступаем - попытки внешних сил спекулировать на этих чаяниях для того, чтобы продвигать в Сирии, да и в регионе в целом, повестки дня, которые не имеет ничего общего с законными интересами курдского народа и направленные на то, чтобы достигать свои геополитические узкокорыстные цели", - сказал С.Лавров.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, которое в Анкаре было признанно террористическими организациями, а также остатков боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Дамаск не давал одобрения Турции на проведение военных операций на территории Сирии и обвинял Анкару в нарушении территориального суверенитета страны.

По последним данным Анкары, в Африне с 20 января были "нейтрализованы" более 1,6 тыс. боевиков. При этом не уточняется, сколько из них убиты, а сколько - захвачены в плен.