Индия введет в строй три СПГ-терминала к 2019г

Индия может ввести в строй три СПГ-терминала к 2019 году, что увеличит ее импортные мощности примерно на 60%.

Однако относительно медленный прогресс в строительстве трубопроводов и высокая стоимость СПГ по сравнению с добываемым внутри страны газом говорят о вероятности того, что объемы импорта не будут расти вместе с пропускной способностью, полагают эксперты.

Индия чувствительная к ценам на СПГ, и будущий подъем спроса сильно зависит от стоимости топлива, заявил замдиректора CARE Ratings & Research Манек Наранг в интервью Interfax Natural Gas Daily.

"Цены являются основным фактором, влияющим на то, сколько будут покупать СПГ в Индии", - отметил он.