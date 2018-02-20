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ТЭК 20.02.2018 16:59

Индия введет в строй три СПГ-терминала к 2019г

Индия может ввести в строй три СПГ-терминала к 2019 году, что увеличит ее импортные мощности примерно на 60%.

Однако относительно медленный прогресс в строительстве трубопроводов и высокая стоимость СПГ по сравнению с добываемым внутри страны газом говорят о вероятности того, что объемы импорта не будут расти вместе с пропускной способностью, полагают эксперты.

Индия чувствительная к ценам на СПГ, и будущий подъем спроса сильно зависит от стоимости топлива, заявил замдиректора CARE Ratings & Research Манек Наранг в интервью Interfax Natural Gas Daily.

"Цены являются основным фактором, влияющим на то, сколько будут покупать СПГ в Индии", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, СПГ, ТЕРМИНАЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]