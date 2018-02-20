Глава грузинской разведки назвал Россию угрозой для Грузии

Глава Службы разведки Грузии Давид Суджашвили назвал угрозы для Грузии, Россия в их числе.
Д.Суджашвили во вторник встретился с членами парламентских комитетов по обороне и безопасности, по внешним связям и по вопросам диаспоры и Кавказа. Совместное заседание трех комитетов парламента проходило в закрытом режиме.
Как заявил он после заседания журналистам, служба разведки представила депутатам свое видение относительно текущих в международном пространстве процессов.
По его словам, речь шла в целом о многих странах и о странах, откуда исходит угроза.
"К примеру, Россия оккупировала наши территории, и, конечно, Россия представляет угрозу", - сказал Д.Суджашвили.
Говоря об угрозе терроризма, Д.Суджашвили заявил, что угроза терроризма является реальной не только для Грузии, но и для всего мира, и страна должна быть готовой к этому вызову.
Мировое сообщество не признает последствия военной агрессии Армении против Азербайджана - МИД
Размер ежемесячных президентских пенсий инвалидам I группы с 1 марта повышен на 10%
Размер президентских пенсий, выплачиваемых лицам, удостоенным звания Национального героя Азербайджана, увеличен до 1500 манат
"Балтика" начала экспорт в Катар
Brent подешевела до $65,04 за баррель, WTI сохраняет слабый подъем
«Азерсу» получит из госбюджета 15 млн манат на снабжение абонентов водяными счетчиками
В Азербайджане с 1 марта около 34 тыс. инвалидов войны и событий 20 Января получат прибавку к пенсии в размере 10%
Рестораны KFC в Великобритании закрываются из-за нехватки курятины
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Заявление МИД Украины в связи с 4-й годовщиной начала вооруженной агрессии РФ против Украины
Владельцам карт ВТБ (Азербайджан) доступны переводы средств на карты других банков страны
Региональные туры республиканской Олимпиады по русскому языку прошли в городах Агстафе, Шамкире и Гяндже. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»