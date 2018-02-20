Глава грузинской разведки назвал Россию угрозой для Грузии

Глава Службы разведки Грузии Давид Суджашвили назвал угрозы для Грузии, Россия в их числе.

Д.Суджашвили во вторник встретился с членами парламентских комитетов по обороне и безопасности, по внешним связям и по вопросам диаспоры и Кавказа. Совместное заседание трех комитетов парламента проходило в закрытом режиме.

Как заявил он после заседания журналистам, служба разведки представила депутатам свое видение относительно текущих в международном пространстве процессов.

По его словам, речь шла в целом о многих странах и о странах, откуда исходит угроза.

"К примеру, Россия оккупировала наши территории, и, конечно, Россия представляет угрозу", - сказал Д.Суджашвили.

Говоря об угрозе терроризма, Д.Суджашвили заявил, что угроза терроризма является реальной не только для Грузии, но и для всего мира, и страна должна быть готовой к этому вызову.