Эрдоган сообщил, что выдвижение сирийских военных в Африн было остановлено вскоре после его разговора с Кремлем

Турция воспрепятствовала размещению сирийских проправительственных сил в районе Африна после телефонного разговора турецкого президента Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
"Размещение сирийцев было действительно остановлено. Оно было остановлено", - сказал во вторник Р.Эрдоган журналистам.
Отвечая на вопрос, произошло ли это после беседы с В.Путиным, он сказал: "Да, оно было остановлено после этого разговора".
Ранее во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что силы, поддерживающие правительство Сирии, так еще и не вошли в Африн.
По его словам, "войдут они (туда) или нет, тоже пока неизвестно, звучат противоречивые заявления".
Накануне сирийское государственное телевидение сообщило, что проправительственные сирийские формирования "в течение нескольких часов" войдут на территорию Африна, где турецкая армия в течение месяца проводит военную операцию против курдов, сообщает сирийское государственное телевидение.
Позже вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что "эту новость распространило государственное сирийское агентство САНА, однако власти Сирии ее не подтвердили".
"Эти сообщения не отражают реальную ситуацию, наши службы безопасности ничего подобного не видели", - добавил он.
15 февраля ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что о введении сирийских войск в Африн с Дамаском договорились представители курдского ополчения.
С 20 января вооруженные силы Турции проводят на территории сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, которое в Анкаре было признанно террористическими организациями, а также остатков боевиков ИГ.
Дамаск не давал одобрения Турции на проведение военных операций на территории Сирии и обвинял Анкару в нарушении территориального суверенитета страны.
По последним данным Анкары, в Африне с 20 января были "нейтрализованы" более 1,6 тыс. боевиков. При этом не уточняется, сколько из них убиты, а сколько - захвачены в плен.
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