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Дальнее зарубежье 20.02.2018 19:32

ЮНИСЕФ выпустил заявление без текста, чтобы выразить негодование по поводу страданий детей в Сирии

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выпустил во вторник заявление без текста, объяснив его отсутствием нужных слов для выражения в полной мере гнева и ярости из-за страданий детей в Восточной Гуте в Сирии.

"У нас больше нет слов для того, чтобы описать страдания детей и наш гнев и ярость", - говорится в подстрочном примечании к странице без текста, выпущенной фондом в качестве заявления.

"Никакие слова не осуществят справедливость для убитых детей, их матерей и отцов и тех, кто их любил", - отмечает ЮНИСЕФ.

"У тех, кто причиняет страдания, еще есть слова, чтобы оправдать свои варварские действия?" - подчеркивается в пояснении к заявлению.

Заявление приводится в "Твиттере" организации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал международное сообщество принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в ряде районов Сирии, в том числе, в Восточной Гуте.

"Гуманитарная ситуация в некоторых частях Сирии, особенно в районах деэскалации - Восточной Гуте и Идлибе - значительно ухудшилась за последние восемь недель, жертвами чего стали невинные люди, в том числе много женщин и детей", - отметили в своем заявлении глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

Ф.Могерини и Х.Стилианидис отметили, что только за день в одной лишь Восточной Гуте десятки гражданских лиц погибли и сотни ранены. Более 300 тысяч гражданских лиц были перемещены в северную провинцию Идлиб после уничтожения больниц и другой гражданской инфраструктуры в Восточной Гуте.

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Тэги: ООН, ЮНИСЕФ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]