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Бизнес и законодательство 20.02.2018 20:13

"Балтика" начала экспорт в Катар

Пивоваренная компания "Балтика" (входит в датскую Carlsberg Group) начала экспорт безалкогольных солодовенных напитков (бренд "Балтика 0") в Катар.

Контейнер с первой партией продукции объемом около 10 тыс. литров отгружен из порта Санкт-Петербурга, говорится в сообщении компании.

Рынок Катара является достаточно сложным с точки зрения законодательных ограничений: в стране действует полный запрет на продажу и употребление алкогольных напитков, есть особые требования к маркировке продукции (информация о продукте должна быть на арабском языке), необходимо соответствие требованиям "Халяль", отмечает "Балтика".

Компания получила сертификат "Халяль" на линейку безалкогольных солодовенных напитков "Балтика 0" и энергетический напиток Flash Up в 2014 году и ежегодно проходил повторные аудиты (последний состоялся в сентябре прошлого года).

"Балтика" экспортирует свою продукцию на Ближний Восток с 2000 года. В 2017 году объем поставок в регион выросли на 25% по сравнению с 2016 годом. Продукция представлена в Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Сирии, Пакистане, Ливане, Бахрейне, Омане и Израиле. В зависимости от требований законодательства и потребительских предпочтений в конкретных странах на рынки поставляется как алкогольная, так и безалкогольная продукция компании.

"Балтика" - крупнейшая пивоваренная компания в России. В РФ ей принадлежат восемь заводов, продукция экспортируется более чем в 75 стран.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, ПИВО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]