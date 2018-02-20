"Балтика" начала экспорт в Катар

Пивоваренная компания "Балтика" (входит в датскую Carlsberg Group) начала экспорт безалкогольных солодовенных напитков (бренд "Балтика 0") в Катар.
Контейнер с первой партией продукции объемом около 10 тыс. литров отгружен из порта Санкт-Петербурга, говорится в сообщении компании.
Рынок Катара является достаточно сложным с точки зрения законодательных ограничений: в стране действует полный запрет на продажу и употребление алкогольных напитков, есть особые требования к маркировке продукции (информация о продукте должна быть на арабском языке), необходимо соответствие требованиям "Халяль", отмечает "Балтика".
Компания получила сертификат "Халяль" на линейку безалкогольных солодовенных напитков "Балтика 0" и энергетический напиток Flash Up в 2014 году и ежегодно проходил повторные аудиты (последний состоялся в сентябре прошлого года).
"Балтика" экспортирует свою продукцию на Ближний Восток с 2000 года. В 2017 году объем поставок в регион выросли на 25% по сравнению с 2016 годом. Продукция представлена в Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Сирии, Пакистане, Ливане, Бахрейне, Омане и Израиле. В зависимости от требований законодательства и потребительских предпочтений в конкретных странах на рынки поставляется как алкогольная, так и безалкогольная продукция компании.
"Балтика" - крупнейшая пивоваренная компания в России. В РФ ей принадлежат восемь заводов, продукция экспортируется более чем в 75 стран.
ГМС Азербайджана задержала более 20 нелегалов из Южной Азии
Мировое сообщество не признает последствия военной агрессии Армении против Азербайджана - МИД
Размер ежемесячных президентских пенсий инвалидам I группы с 1 марта повышен на 10%
Sumitomo Forestry построит в Токио самый высокий деревянный небоскреб к 2041г
«Азерсу» получит из госбюджета 15 млн манат на снабжение абонентов водяными счетчиками
В Азербайджане с 1 марта около 34 тыс. инвалидов войны и событий 20 Января получат прибавку к пенсии в размере 10%
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Россия должна прекратить поддержку режима Асада в Сирии - Госдеп США
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
Власти США продолжат быть "жесткими" в отношении России - Белый Дом
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Заявление МИД Украины в связи с 4-й годовщиной начала вооруженной агрессии РФ против Украины
Владельцам карт ВТБ (Азербайджан) доступны переводы средств на карты других банков страны
Региональные туры республиканской Олимпиады по русскому языку прошли в городах Агстафе, Шамкире и Гяндже. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»