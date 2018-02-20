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Дальнее зарубежье 20.02.2018 19:45

Коррупционный скандал с президентом Банка Латвии нанес ущерб репутации страны - зампред Еврокомиссии

В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича по подозрению в коррупции, заявил заместитель председателя ЕК по зоне евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

"Мы видим ущерб, нанесенный репутации Латвии", - сказал во вторник на пресс-конференции в Брюсселе зампред Еврокомиссии, который ранее был премьером республики.

По его словам, в ЕС ожидают, что "национальные репрессивные власти займутся этим вопросом".

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Тэги: ЕС, ЛАТВИЯ, БАНК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]