Коррупционный скандал с президентом Банка Латвии нанес ущерб репутации страны - зампред Еврокомиссии

В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича по подозрению в коррупции, заявил заместитель председателя ЕК по зоне евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

"Мы видим ущерб, нанесенный репутации Латвии", - сказал во вторник на пресс-конференции в Брюсселе зампред Еврокомиссии, который ранее был премьером республики.

По его словам, в ЕС ожидают, что "национальные репрессивные власти займутся этим вопросом".