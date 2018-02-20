Коррупционный скандал с президентом Банка Латвии нанес ущерб репутации страны - зампред Еврокомиссии

В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича по подозрению в коррупции, заявил заместитель председателя ЕК по зоне евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.
"Мы видим ущерб, нанесенный репутации Латвии", - сказал во вторник на пресс-конференции в Брюсселе зампред Еврокомиссии, который ранее был премьером республики.
По его словам, в ЕС ожидают, что "национальные репрессивные власти займутся этим вопросом".
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