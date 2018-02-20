Большинство американцев считают, что власти делают недостаточно для предотвращения массовых убийств в США - опрос

Большинство жителей США полагают, что Конгресс США и президент страны Дональд Трамп прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить массовые расстрелы, например, произошедшую недавно стрельбу в школе во Флориде, говорится в опросе "Эй-би-си ньюс" и "Вашингтон пост".
Так, 77% опрошенных считают, что недостаточно для борьбы с подобными преступлениями делает Конгресс, а 62% винят в этом Д.Трампа. Также, 19% считают действия Конгресса достаточными, и 29% полагают, что Д.Трамп делает все необходимое для предотвращения таких ситуаций, еще 4% и 9%, соответственно, воздержались от ответа.
Кроме того, 50% респондентов заявили, что они выступают за запрет боевого оружия, 46% высказались против подобного запрета.
Больше половины (58%) американцев верят, что ужесточение законодательства в сфере владения оружием могло бы предотвратить стрельбу во Флориде. На вопрос о том, могло ли это преступление не случиться, если бы учителям позволили носить с собой оружие, положительно ответили 42%. По мнению 77% опрошенных предотвратить стрельбу могла бы более эффективная проверка психического здоровья граждан.
Жертвами стрельбы, произошедшей в школе Парклэнда 14 февраля, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек.
Стрельбу открыл 19-летний Николас Круз - бывший ученик школы, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия. По данным следствия, Н.Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. До этого он прошел проверку на право приобретения огнестрельного оружия.
В понедельник пресс-служба Белого дома заявила, что Д.Трамп готов поддержать ужесточение процедур проверки при покупке огнестрельного оружия.
Опрос был проведен 15-18 февраля, в нем приняли участие 808 человек.
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