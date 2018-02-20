Заявление МИД Украины в связи с 4-й годовщиной начала вооруженной агрессии РФ против Украины

20 февраля 2014 г. Россия начала заранее спланированную вооруженную агрессию против Украины, результатом которой стала временная незаконная оккупация Автономной Республики Крым, г. Севастополь, попытка их аннексии и распространение Российской Федерацией международного вооруженного конфликта на территорию Донецкой и Луганской областях. Вследствие этих преступных действий Российской Федерации убито более 10 тыс. человек, около 1,8 миллиона украинцев стали вынужденными переселенцами, а регион понёс колоссальные разрушения.

Российская оккупационная власть с полным пренебрежением к нормам международного права прибегает к широкомасштабным и серьезным нарушениям прав человека на оккупированных территориях, пытаясь сломать и подчинить всех несогласных с агрессивной политикой Кремля, демонстративно игнорирует приказ Международного Суда ООН по этому поводу, а также непосредственно организовывает и поощряет своих марионеток к аналогичным действиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Государство-оккупант берет в заложники украинских граждан - десятки лиц вследствие сфальсифицированных дел незаконно удерживаются в России, на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса. Их освобождение остается одним из главных приоритетов Украины и международного сообщества.

Международное сообщество едино в осуждении противоправных действий российского агрессора. Свидетельство этому - многочисленные решения государств-партнеров Украины, Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского Союза, Организации Североатлантического договора, других международных организаций.

Украина благодарна международным партнерам за четкую позицию в защиту и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Миссия ООН по поддержанию мира, развернутая на всей оккупированной территории Донбасса, включая районы вблизи временно неконтролируемого участка украинско-российской границы, должна стать действенным инструментом восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

МИД Украины призывает партнеров применить все необходимые средства, чтобы предотвратить эскалацию международного вооруженного конфликта на территории Украины, вызванного захватнической политикой Кремля, заставить РФ прекратить агрессию, нарушение прав человека и поддержку террористической деятельности, ввести Миссию ООН по поддержанию мира, прекратить оккупацию Крыма и захваченных территорий украинского Донбасса, а также осуществить полное возмещение за причиненный ущерб.