Глава МИД Азербайджана считает необходимым установление диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагорного Карабаха

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет о необходимости установления диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагонного Карабаха.

Э.Мамедъяров принял во вторник в Баку спецпосланника Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.

«В ходе встречи с Т.Клааром Э.Мамедъяров отметил необходимость установления диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагонного Карабаха. При этом он подчеркнул, что Армения всеми способами выступает против подобной инициативы»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, азербайджанский министр также проинформировал своего собеседника о текущем состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта.

«В качестве важного шага в развитии сотрудничества наряду с энергетическим сектором Э.Мамедъяров и Т.Клаар оценили создание механизма по диалогу в сфере безопасности и транспорта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде