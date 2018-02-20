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Карабахский конфликт 20.02.2018 18:45

Глава МИД Азербайджана считает необходимым установление диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагорного Карабаха

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет о необходимости установления диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагонного Карабаха.

Э.Мамедъяров принял во вторник в Баку спецпосланника Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.

«В ходе встречи с Т.Клааром Э.Мамедъяров отметил необходимость установления диалога между азербайджанской и армянской общиной Нагонного Карабаха. При этом он подчеркнул, что Армения всеми способами выступает против подобной инициативы»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, азербайджанский министр также проинформировал своего собеседника о текущем состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта.

«В качестве важного шага в развитии сотрудничества наряду с энергетическим сектором Э.Мамедъяров и Т.Клаар оценили создание механизма по диалогу в сфере безопасности и транспорта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ОБЩИНЫ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]