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Внутренняя политика 20.02.2018 19:34

Размер президентских пенсий, выплачиваемых лицам, удостоенным звания Национального героя Азербайджана, увеличен до 1500 манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об увеличении размера ежемесячных пенсий, выплачиваемых лицам, удостоенным звания Национального героя Азербайджана, с 1300 манат до 1500 манат.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: НАЦГЕРОЙ, ПОСОБИЯ, РАЗМЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]