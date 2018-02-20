Размер президентских пенсий, выплачиваемых лицам, удостоенным звания Национального героя Азербайджана, увеличен до 1500 манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об увеличении размера ежемесячных пенсий, выплачиваемых лицам, удостоенным звания Национального героя Азербайджана, с 1300 манат до 1500 манат.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова