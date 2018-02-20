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Внутренняя политика 20.02.2018 20:02

Размер ежемесячных президентских пенсий инвалидам I группы с 1 марта повышен на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об увеличении с 1 марта 2018 года размера ежемесячных пенсий, выплачиваемых инвалидам I-ой группы.

Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте главы государства.

«Речь идет об инвалидах I-ой группы, получающих социальные пособияиз-за возникновения инвалидности по причинам, связанным с общим заболеванием, заболеванием в период военной службы, производственной травмой и профессиональной болезнью, пребыванием в зоне военных операций, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС», - отмечается в тексте документа.

Другими распоряжениями И.Алиева с 1 марта 2018 года на 10% повышен размер президентских пенсий для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных судом погибшими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, и некоторым категориям лиц, участвовавших в Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-45 годов.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]