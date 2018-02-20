Мировое сообщество не признает последствия военной агрессии Армении против Азербайджана - МИД

Международное сообщество никогда не признает результаты военной оккупации Арменией азербайджанских территорий, уверен глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Международное сообщество не признало и никогда не признает последствий оккупации азербайджанских территорий Арменией путем военной агрессии с использованием силы», - заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, президент Армении Серж Саргсян совместно с террористом Монте Мелконяном представляет в качестве успеха террор против Азербайджана, военную агрессию, этническую чистку, военные преступления и преступные деяния против человечности.

Х.Гаджиев подчеркнул, что временная и тактическая оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении, привела к тому, что Ереван остался в изоляции от региональных проектов. «Также Армения поставила под серьезный вопрос свое существование как суверенное государство», - добавил он.

Пресс-секретарь МИД отметил, что международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ. «Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ и международное сообщество также считают неприемлемым и непродолжительным нынешний статус-кво, опирающийся на агрессию, и требуют его изменения. Изменение статус-кво в первую очередь предусматривает устранение факта агрессии», - подчеркнул он.

Х.Гаджиев добавил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно носить поэтапный характер, основы которого давно известны мировой общественности. «Это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно признанных границ, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на свои родные земли и совместное проживание армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в пределах границ Азербайджана», - отметил он.

Н.Аббасова