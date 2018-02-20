Brent подешевела до $65,04 за баррель, WTI сохраняет слабый подъем

Нефть Brent дешевеет во вторник, тогда как цена WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за выходного дня, слабо поднимается.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 опустилась на $0,63 (0,96%) - до $65,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,05 (0,08) - до $61,73 за баррель. Торги мартовскими фьючерсами на WTI завершаются во вторник, более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на $0,06 (0,1%) до $61,61 за баррель.

Трейдеры оценивают сигналы роста добычи в США относительно успеха государств ОПЕК в сокращении глобальных запасов нефти.

Заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт заявил в интервью агентству Bloomberg о "феноменальных" перспективах увеличения добычи нефти в стране, как в 2018 году, так и в 2019 году.

"Мы очень оптимистичны" в отношении роста производства нефти в США, причем и в 2020 году тоже, отметил Д.Брулетт.

Тем временем, государства ОПЕК+ в ходе недавних переговоров пришли к выводу о том, что избыток предложения на мировом рынке сокращается быстрее, чем предполагалось ранее, сообщили источники Bloomberg.

По мнению участников ОПЕК+, глобальный нефтяной рынок вернется к балансу после примерно 4 лет избытка предложения уже во втором или третьем квартале текущего года - раньше, чем ожидалось.

"В этом году нас ждет баланс предложения и спроса", - заявил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции International Petroleum Week в Лондоне.

В январе уровень соблюдения соглашения об ограничении добычи 24 странами-участницами составил 133%, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.