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ТЭК 20.02.2018 20:12

Brent подешевела до $65,04 за баррель, WTI сохраняет слабый подъем

Нефть Brent дешевеет во вторник, тогда как цена WTI, торги которой в понедельник не проводились из-за выходного дня, слабо поднимается.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 опустилась на $0,63 (0,96%) - до $65,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,05 (0,08) - до $61,73 за баррель. Торги мартовскими фьючерсами на WTI завершаются во вторник, более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на $0,06 (0,1%) до $61,61 за баррель.

Трейдеры оценивают сигналы роста добычи в США относительно успеха государств ОПЕК в сокращении глобальных запасов нефти.

Заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт заявил в интервью агентству Bloomberg о "феноменальных" перспективах увеличения добычи нефти в стране, как в 2018 году, так и в 2019 году.

"Мы очень оптимистичны" в отношении роста производства нефти в США, причем и в 2020 году тоже, отметил Д.Брулетт.

Тем временем, государства ОПЕК+ в ходе недавних переговоров пришли к выводу о том, что избыток предложения на мировом рынке сокращается быстрее, чем предполагалось ранее, сообщили источники Bloomberg.

По мнению участников ОПЕК+, глобальный нефтяной рынок вернется к балансу после примерно 4 лет избытка предложения уже во втором или третьем квартале текущего года - раньше, чем ожидалось.

"В этом году нас ждет баланс предложения и спроса", - заявил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции International Petroleum Week в Лондоне.

В январе уровень соблюдения соглашения об ограничении добычи 24 странами-участницами составил 133%, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]