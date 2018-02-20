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Дальнее зарубежье 20.02.2018 20:30

Турецкие СМИ сообщают об отступлении поддерживающих Дамаск ополченцев в районе Африна

Бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований приблизились к Африну, но отступили, когда турецкие военные открыли предупредительный огонь, передает во вторник информационное агентство "Анадолу".

"Отряды террористов, поддерживающих Башара Асада, приблизившись к Африну на расстоянии до 10 километров, отступили после предупредительного артобстрела", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник сирийские курды подтвердили вход поддерживающих Дамаск ополченцев в район Африна. По словам представителя Сил самообороны курдов (YPG) Нури Махмуда, согласно плану, эти бойцы займут позиции в районе границы с Турцией, чтобы воспрепятствовать продвижению вглубь сирийской территории турецких военных.

Близ Африна в настоящее время проходит турецкая военная операция "Оливковая ветвь". В Анкаре отмечают, что она нацелена против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, АФРИН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]