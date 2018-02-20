Турецкие СМИ сообщают об отступлении поддерживающих Дамаск ополченцев в районе Африна

Бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований приблизились к Африну, но отступили, когда турецкие военные открыли предупредительный огонь, передает во вторник информационное агентство "Анадолу".

"Отряды террористов, поддерживающих Башара Асада, приблизившись к Африну на расстоянии до 10 километров, отступили после предупредительного артобстрела", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник сирийские курды подтвердили вход поддерживающих Дамаск ополченцев в район Африна. По словам представителя Сил самообороны курдов (YPG) Нури Махмуда, согласно плану, эти бойцы займут позиции в районе границы с Турцией, чтобы воспрепятствовать продвижению вглубь сирийской территории турецких военных.

Близ Африна в настоящее время проходит турецкая военная операция "Оливковая ветвь". В Анкаре отмечают, что она нацелена против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).