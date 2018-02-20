Экспорт российского газа к 2040г выйдет за 1 млрд куб. м в сутки, посчитали в BP

Россия к 2040 году будет экспортировать по миллиарду кубометров газа в сутки (36 млрд куб. футов - 1,02 млрд куб. м), говорится в опубликованном BP во вторник Прогнозе развития мировой энергетики до 2040 года.

В прогнозе годовой давности на период до 2035 года российский экспорт оценивался на уровне 34 млрд куб. футов (962 млн кубометров) в сутки к 2035 году.

В 2016 году Россия экспортировала в дальнее зарубежье в учетом СПГ 561 млн куб. м в сутки (данные статистического справочного BP).

Добыча газа в России к 2040 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 29% - до 72 млрд куб. футов в сутки (2,038 млрд куб. м) "на фоне растущего спроса на мировых рынках".

В 2016 году (методология BP) Россия добывала 56 млрд куб. футов в сутки (579,4 млрд куб. м). Та же цифра в статистике ЦДУ ТЭК составляет 634 млрд куб. м.

К 2040 году добыча российской нефти вырастет на 2 млн. барр./сутки (до 13 млн барр./сутки). Экспорт составит 9 млн баррелей в сутки.