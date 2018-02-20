Sumitomo Forestry построит в Токио самый высокий деревянный небоскреб к 2041г

Японская Sumitomo Forestry планирует построить самый высокий в мире деревянный небоскреб к 2041 году.

Компания намерена таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания.

В новом 70-этажном здании всего 10% придется на стальные конструкции, которые будут дополнены 180 тыс. кубометров древесины местных пород деревьев. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам.

В небоскребе будет около 8 тыс. квартир. На каждом этаже предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады, сообщает BBC.

В здании будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 600 млрд иен ($5,6 млрд), что примерно вдвое превышает строительство обычного небоскреба тех же размеров. Однако Sumitomo Forestry заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся к моменту завершения постройки в 2041 году.

Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.

Sumitomo Forestry является крупным мировым поставщиком высококачественной древесины.