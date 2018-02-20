Sumitomo Forestry построит в Токио самый высокий деревянный небоскреб к 2041г

Японская Sumitomo Forestry планирует построить самый высокий в мире деревянный небоскреб к 2041 году.
Компания намерена таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания.
В новом 70-этажном здании всего 10% придется на стальные конструкции, которые будут дополнены 180 тыс. кубометров древесины местных пород деревьев. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам.
В небоскребе будет около 8 тыс. квартир. На каждом этаже предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады, сообщает BBC.
В здании будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы.
Предварительная стоимость проекта оценивается в 600 млрд иен ($5,6 млрд), что примерно вдвое превышает строительство обычного небоскреба тех же размеров. Однако Sumitomo Forestry заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся к моменту завершения постройки в 2041 году.
Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.
Sumitomo Forestry является крупным мировым поставщиком высококачественной древесины.
ГМС Азербайджана задержала более 20 нелегалов из Южной Азии
Мировое сообщество не признает последствия военной агрессии Армении против Азербайджана - МИД
Размер ежемесячных президентских пенсий инвалидам I группы с 1 марта повышен на 10%
Statoil в апреле отбуксирует самую высокую платформу для разработки глубоководного месторождения в Норвежском море
Турецкая Calik Enerji построит в Грузии ветряную электростанцию за $75 млн
Экспорт российского газа к 2040г выйдет за 1 млрд куб. м в сутки, посчитали в BP
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Россия должна прекратить поддержку режима Асада в Сирии - Госдеп США
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
Власти США продолжат быть "жесткими" в отношении России - Белый Дом
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Заявление МИД Украины в связи с 4-й годовщиной начала вооруженной агрессии РФ против Украины
Владельцам карт ВТБ (Азербайджан) доступны переводы средств на карты других банков страны
Региональные туры республиканской Олимпиады по русскому языку прошли в городах Агстафе, Шамкире и Гяндже. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»