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Это интересно 20.02.2018 20:50

Sumitomo Forestry построит в Токио самый высокий деревянный небоскреб к 2041г

Японская Sumitomo Forestry планирует построить самый высокий в мире деревянный небоскреб к 2041 году.

Компания намерена таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания.

В новом 70-этажном здании всего 10% придется на стальные конструкции, которые будут дополнены 180 тыс. кубометров древесины местных пород деревьев. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам.

В небоскребе будет около 8 тыс. квартир. На каждом этаже предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады, сообщает BBC.

В здании будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 600 млрд иен ($5,6 млрд), что примерно вдвое превышает строительство обычного небоскреба тех же размеров. Однако Sumitomo Forestry заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся к моменту завершения постройки в 2041 году.

Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.

Sumitomo Forestry является крупным мировым поставщиком высококачественной древесины.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НЕБОСКРЕБ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]