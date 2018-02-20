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Дальнее зарубежье 20.02.2018 20:33

Трамп заявил, что относится к России жестче, чем Обама

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Барак Обама.

"Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты", - написал Д.Трамп.

В понедельник Д.Трамп обвинил Б.Обаму в бездействии по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

"Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]