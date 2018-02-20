Трамп заявил, что относится к России жестче, чем Обама

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Барак Обама.

"Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты", - написал Д.Трамп.

В понедельник Д.Трамп обвинил Б.Обаму в бездействии по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

"Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - написал Д.Трамп в "Твиттере".